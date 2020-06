Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sindicatului polițiștilor din Minneapolis a afirmat despre George Floyd ca a fost un „criminal violent”, caracterizându-i pe cei care protesteaza din cauza morții sale drept teroriști într-o scrisoare adresata membrilor de sindicat, relateaza The Guardian.Locotenentul…

- Americile au devenit noul epicentru al pandemiei provocate de coronavirus, a spus Organizatia Mondiala a Sanatatii, iar specialistii avertizeaza ca urmeaza saptamani grele, relateaza The Guardian.Un studiu realizat in SUA arata ca numarul deceselor va creste in Brazilia si alte tari din America…

- Romanele ''Girl, Woman, Other'', de Bernardine Evaristo, si ''Ducks, Newburyport '', a autoarei Lucy Ellmann, se numara printre titlurile nominalizate la editia din acest an a premiului literar Orwell pentru fictiune politica, potrivit editiei online a cotidianului britanic The Guardian, potrivit…

- Premier League ia in calcul posibilitatea ca meciurile sa se joace timp de un an fara spectatori, chiar daca asa-numitul Project Restart va avea succes, scrie marti cotidianul The Guardian. "Situatia sanatatii publice nu se va schimba in urmatoarele sase pana la douasprezece luni. Este important ca…

- Deși reprezinta un risc major pentru sanatate, produsul este inca disponibil pentru cumparare pe site-ul bisericii, conform The Guardian. Administrația Bunurilor Terapeutice din Australia a anunțat miercuri ca Biserica Sanatații și a Vindecarii a fost amendata pentru comercializarea și promovarea…

- Ty, nigeriano-britanicul de 47 de ani, artist de hip-hop, nominalizat la Premiul Mercury in mai 2004, a pierdut lupta cu noul coronavirus. Rapperul britanic Ben Chijioke, pe numele de scena Ty, a murit ca urmare a infecției cu noul coronavirus, a anuntat echipa sa, potrivit The Guardian . Rapperul a…

- Un barbat inarmat imbarcat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atactorul este mort, relateaza AFP. Atacul este cel mai grav din istoria moderna a Canadei, scrie The Guardian.

- ​Un atac al gruparii jihadiste Boko Haram a ucis 92 de militari, a afirmat marti presedintele Ciadului, Idriss Déby Itno, care s-a deplasat la locul atacului, la Boma, în provincia Lac, noteaza AFP, preluata de Agerpres."Am pierdut 92 dintre soldatii, subofiterii si ofiterii nostri"…