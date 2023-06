Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in localitatea Dragalina din Calarasi. Șase copii se afla in stare grava, dupa ce au inghițit mai multe medicamente. Trei elicoptere SMURD au intervenit la fața locului. Potrivit informațiilor, mama acestora ar fi incurcat tratamentul și le-ar fi dat, din greșeala, izoniazida pentru toata…

- Șase frați dintr-o familie din Calarași au inghițit antibiotice, mai mulți dintre ei fiind in stare de inconștiența, anunța autoritațile.„La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12 ani, au ingerat mai…

- Un caz șocant s-a petrecut, marți, intr-o localitate din Calarași. Șapte copii au inghițit antibiotice, unii dintre ei fiind in stare de inconștiența. Potrivit unor sure judiciare, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Dragalina, 7 copii, cu varste cuprinse intre 4 și 12…

- Incindetul a avut loc marți, intr-o localitate din Calarași, acolo unde mai mulți copii au inghițit antibiotice. Unii dintre copii au ajuns in stare de inconștiența la spital, anunța surse judiciare, potrivit stiripesurse.ro.„La data de 27.06.2023, IPJ Calarași a fost sesizat cu privire la faptul ca,…

- Un bebelus de 25 de zile a fost transportat, vineri seara, 23 iunie 2023, cu un elicopter SMURD de la Tecuci la Galati, fiind predat medicilor de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, pentru tratament.

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati."Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…

- Astazi, 22 iunie a.c., un nou nascut de numai 3 zile a fost salvat datorita interventiei rapide si eficiente a elicopterului SMURD din Galati.Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii…

- Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, au intervenit in urma cu puțin timp la un bloc situat pe strada Unirea Principatelor din Focșani. Dupa cum se poate observa și in imagini, la fața locului au intervenit SMURD-ul, autospeciala…