Șase ambulanțe SMURD noi, pentru intervenții, în Timiș Parcul auto al Inspectoratului Județean Timiș s-a innoit. Șase ambulanțe SMURD noi de tip B sunt puse la dispoziția timișenilor, la șase subunitați aflate pe teritoriul județului. Cele 6 autosanitare le vor inlocui pe cele vechi din cadrul subunitaților de intervenție Buziaș, Deta, Faget, Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara, Detașamentul 2 de Pompieri Timișoara și […] Articolul Șase ambulanțe SMURD noi, pentru intervenții, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

