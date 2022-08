Sărutul este obligatoriu! In lume sunt, dupa cum știm toți, multe și de multe feluri, indicatoare. Care cer respectarea unor lucruri, care indruma spre ceva, care interzic cine mai știe ce. Dar ați vazut vreodata un indicator care spune: „Saruta-ma, te rog” și ca asta e obligatoriu? In Italia, aceste semne se pare ca sunt destul de dese. Ele pot sa fie admirate – și urmate – in mai multe regiuni: Gallipoli, Anacapri, Pozzuoli, Termoli, Lampedusa, Sirmione. Dar nu doar. Acum, un astfel de indicator a aparut și la Roma, de-a lungul Caii Trilussa, in fapt, o poteca de 7 kilometri care pleaca din Vitinia și se termina la colțul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

