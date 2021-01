SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, ar putea deveni in cele din urma similar unuia care cauzeaza raceli obisnuite, reaparand anual in mod sezonier alaturi de alti agenti patogeni din familia coronavirusului care provoaca simptome usoare, estimeaza un studiu realizat in SUA si publicat saptamana aceasta, potrivit DPA. Acest lucru se va intampla, insa, doar atunci cand noul coronavirus va deveni endemic, momentul in care se va raspandi printre comunitatile umane intr-un mod care nu provoaca in mod obisnuit focare importante sau imbolnaviri grave, conform unei echipe de cercetatori…