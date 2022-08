Un sofer a avut parte de o surpriza neplacuta, vineri dupa-amiaza, cand s-a trezit cu un sarpe chiar in propria masina. Autoturismul, folosit de o firma de curierat, transporta colete in comuna Floresti din judetul Cluj, cand reptila si-a facut simtita prezenta. Ingrozit, barbatul a sunat la numarul de urgenta 112. „In dupa-amiaza zilei de 26 august, in urma unui apel 112, care semnala prezenta unui șarpe in habitaclul unui autovehicul de transport colete, in Comuna Floresti, un echipaj al Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj s-a prezentat la fața locului pentru a gestiona siguranța zonei.…