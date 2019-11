Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la adancimea de 170 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza,…

- Criza fortei de munca ii obliga pe patronii de firme sa caute solutii in afara tarii! Mai nou, muncitorii indieni si vietnamezi au aparut si in Buzau. Lucreza in constructii si sunt foarte multumiti de conditiile care li se ofera. Si sefii lor sunt la fel de fericiti. Muncitorii de import sunt seriosi,…

- Anul școlar sa inceapa la 1 septembrie și sa se incheie pe 1 iunie, consilierea psihologica de calitate, bursele in funcție de salariul minim net pe economie sunt cateva dintre propunerile elevilor de la Consiliul Național al Elevilor pentru anul 2019-2020, potrivit Hotnews. ”Gestionarea defectuoasa…

- Generația care iși negociaza cel mai bine salariul. Bucureștiul nu mai este orașul in care se caștiga cele mai mari lefuri Cele mai mari salarii din Romania platite specialistilor sunt castigate de tinerii care au intre 25 si 34 de ani, conform unui studiu Mercer, prezentat marți. Acelaşi studiu…

- Facand referire la calitatea invatamantului profesional Mihai Chirica a spus ca "Romania a dat cei mai slabi muncitori pe santierele europene". Declaratia vine dupa un sir de afirmatii la fel de controversate. In urma cateva zile, la un post de televiziune local Mihai Chirica ia facut pe congolezii,…

- Salariul mediu brut in Romania a ajuns, in iulie, la valoarea de 5.091 de lei, in scadere cu 0,7% (36 de lei) fata de luna anterioara, iar castigul salarial mediu net s-a diminuat tot cu 0,7% (23 de lei), pana la 3.119 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține noi fonduri nerambursabile de aproape 100.000 de euro prin programul Microindustrializare 2019 sau circa 50.000 de euro prin programul Comerț-Servicii 2019. In plus, din 2020 se va lansa și un alt program de finanțare…

- Programul „Euro 200”: Un calculator poate sa schimbe un viitor Din 2004 in Romania se deruleaza Programul „Euro 200” care are ca obiectiv stimularea achiziționarii de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competențe in utilizarea mijloacelor…