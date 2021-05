Sârbii stau la coadă la un mall pentru un voucher de cumpărături primit după vaccinare Zeci de persoane s-au asezat joi la coada într-un mare mall din capitala Serbiei, Belgrad, în speranta ca vor fi printre primii care vor primi vaccinul anti-COVID-19 si odata cu el un voucher de cumparaturi, în cadrul ultimei initiative locale de stimulare a interesului pentru vaccinare, scrie Reuters.

Serbia si-a vaccinat cu cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19 un procent de 29,81% din populatia sa de circa 7 milioane de locuitori, iar acum guvernul vrea sa accelereze programul de vaccinare prin initiative precum crearea unor centre de vaccinare unde populatia sa se poata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

