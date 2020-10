Stiri pe aceeasi tema

- Armata sarba a efectuat sambata in poligonul militar Pester, in vestul tarii, un exercitiu militar, ca o demonstratie a puterii militare revigorate a Serbiei, relateaza agentia Reuters. Programul de aplicatii militare, denumit Cooperation 2020 si la care au asistat presedintele Aleksandar Vucic si alti…

- Comisia speciala a Congresului SUA, Future of Defense Task Force (FDTF), a intocmit un raport de 87 de pagini in care a subliniat direcțiile promițatoare ale dezvoltarii militare a țarii pentru urmatoarele decenii. Sunt trasate direcții in privința dezvoltarii inteligenței artificiale, pentru imbunatațirea…

- Noul guvern al Serbiei va fi confruntat cu trei provocari majore, cea mai mare fiind cea referitoare la Kosovo, si cu trei obiective - consolidarea economiei, imbunatatirea situatiei in sistemul medical si cresterea capacitatilor de aparare ale tarii, a declarat presedintele Aleksandar Vucic, transmite…

- Moscova a declarat joi ca respecta decizia Serbiei de a-si retrage participarea de la exercitiile militare comune cu Rusia si Belarus, ce urmeaza sa aiba loc in cursul lunii in aceasta din urma tara, zguduita de proteste dupa alegerile prezidentiale controversate de la 9 august, transmite Reuters.Serbia…

- Ministrul rus al sanatatii a declarat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului și ca primii vaccinați vor fi doctorii si profesorii, scrie Agerpres.Mihail Murasko a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat…

- Autoritațile de la Budapesta au anunțat ca persoanele din tari clasate in categoria ”galbena”, intre care și Romania, care intra in Ungaria, vor trebui sa plateasca efectuarea de teste PCR sau trebuie sa ramana in carantina la domiciliu timp de doua saptamani. Masura se aplica incepand de sambata, 1…

- Aleksandar Vucic (sursa foto: Facebook) Pentru mai multe nopti la rand, centrul capitalei Serbiei a devenit scena unor confruntari violente intre protestatarii antiguvernamentali si fortele de ordine. Totul dupa ce guvernul de la Belgrad a anuntat ca are in plan sa reintroduca starea de urgenta pentru…