- Gruparea FCSB a anuntat marti ca in urma testelor efectuate inaintea partidei cu Baccka Topola, din preliminariile Europa League la fotbal, au fost inregistrate sapte rezultate pozitive, dintre care sase apartin membrilor din staful tehnic. "FCSB anunta ca, in urma testarii COVID-19 efectuate…

- Anton Petrea, noul antrenor principal al FCSB, va fi ajutat de preparatorul fizic Thomas Neubert, alaturi de care a mai lucrat, in doua randuri (2012-2014 si in 2016) pentru echipa bucuresteana. De asemenea, din staff-ul acestuia vor face parte, in continuare, Ovidiu Petre (analist), Horea…