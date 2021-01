Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Mircea Rednic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca adversara din etapa a 19-a a Ligii I, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, este o formatie completa, iar rezultatele acesteia nu sunt intamplatoare. „Sepsi e o echipa foarte bine organizata, echilibrata…

- Patinoarul artificial de langa arena sportiva Sepsi din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea autoritatilor locale, a fost inchis, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19 in ultimele zile. „’Din pacate, numarul infectarilor in ultimele zile este din nou in crestere, astfel, in interesul…

- Asociația Grup de Acțiune Locala ”Sepsi”, din Sfantu Gheorghe, Covasna lanseaza al treilea apel de fișe de proiecte la nivel local in scopul atingerii obiectivelor de tip POCU din Strategia de Dezvoltare Locala Sfantu Gheorghe. Primul apel de proiecte a fost lansat in data de 23.03.2020, la momentul…

- Tehnologia joaca un rol esential la formarea unui mediu sigur, monitorizat cu cea mai mare atentie 24 de ore din 24. Fie ca vorbim despre un loc de joaca, un spatiu public sau chiar o locuinta personala, o camera de supraveghere exterior rotativa poate sa faca diferenta si sa tina in acest mod hotii…

- In perioada 9 – 11 decembrie 2020 va avea loc Sesiunea Științifica Anuala a Muzeului Național al Carpaților Rasariteni, ediția a XVII-a, organizata in acest an in parteneriat cu S.C. Total Business Land SRL. Program: Miercuri, 9 decembrie 2020, 9.00 – 9.30: deschiderea sesiunii Alocuțiuni: Valerii Kavruk,…

- In locul fostului restaurant Izvorul Roșu din localitatea Valcele va fi construit un dispensar uman și cabinet stomatologic. Potrivit viceprimarului comunei, Nicolaie Cucu, lucrarile de demolare a cladirii, care se afla intr-o avansata stare de degradare, au inceput ieri. „Incepem demolarea,…

- Primaria Sfantu Gheorghe a extins programul de sprijinire a achiziționarii de echipamente informatice pentru educația la distanța catre pedagogii de gradinița. Educatorii care doresc sa participe la program pot aplica pana pe 27 noiembrie, ora 15. Deoarece si gradinițele au trecut la educație online,…

- Petre Ispirescu (n. ianuarie 1830, București — d. 21 noiembrie, sau 27 noiembrie dupa alte surse, 1887), a fost un editor, folclorist, povestitor, scriitor și tipograf roman. Este cunoscut mai ales datorita activitații sale de culegator de basme populare romanești pe care le-a repovestit cu un har remarcabil.…