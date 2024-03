Sarbatorile zilei din 30 martie 2024 - Sf. Cuv. Ioan Scararul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon

Ortodoxe

Sf. Cuv. Ioan Scararul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon

Greco-catolice

Sf. cuv. Ioan Scararul

Romano-catolice

Sambata Sfanta

Ss. Ioan Climac (Scararul), abate; Leonard Murialdo, pr.

Sfantul Cuvios Ioan Scararul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 30 martie si in duminica a IV-a din Postul Mare.

Sfantul Ioan Scararul este cunoscut si sub numele de Ioan Sinaitul, datorita faptului ca a fost egumen la Manastirea Sinai.…