Sarbatorile zilei din 10 ianuarie 2024 - Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodesti; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei

- Sarbatorile zilei de 19 decembrie - Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul EtiopieiOrtodoxe Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei Greco-catolice Sf. m. Bonifaciu Romano-catolice Fer. Urban al V-lea, pp.…

- Sarbatorile zilei de 15 decembrie - Sf. Sfintit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia si Suzana; Sf. Cuv. Pavel din LatroOrtodoxe Sf. Sfintit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia si Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro Greco-catolice Sf. ep. m. Elefterie…

- Sarbatorile zilei de 12 decembrie - Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuniOrtodoxe Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni Greco-catolice Sf. ep. Spiridon al Trimitundei Taumaturgul Romano-catolice Ss. Fc. Maria de la…

- Luna ianuarie 2024 incepe cu doua zile libere oficial și este și luna cu cele mai multe libere din an. Cu toate acestea, unele dintre ele pica in weekend. Afla care sunt zilele libere in ianuarie 2024. Calendar orotodox ianuarie 2024Zilele libere sunt un prilej de bucurie atat pentru copii, cat și pentru…

- Sarbatorile zilei de 24 noiembrie - Sf. Sfintiti Mc. Clement, episcopul Romei, si Petru, episcopul AlexandrieiOrtodoxe Sf. Sfintiti Mc. Clement, episcopul Romei, si Petru, episcopul Alexandriei Greco-catolice Sf. papa m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei Romano-catolice…

- Sarbatorile zilei de 17 noiembrie - Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, si Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazar ZugravulOrtodoxe Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, si Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazar Zugravul…

- Sarbatorile zilei de 30 octombrie - Sfantul Zenovie, episcopul Ciliciei și sora sa Zenovia/ Sfantul Apostol CleopaOrtodoxe Sf. Sfintit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa Greco-catolice Sf. m. Zenovie si sora sa ZenoviaRomano-catoliceSf.…

- Sarbatorile zilei de 26 octombrie - Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de MirOrtodoxe Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvoratorul de Mir Greco-catolice Sf. M. Dumitru, Izvoratorul de Mir Romano-catolice Ss. Dumitru, m.; Lucian si Marcian, m. Sfantul Mare Mucenic…