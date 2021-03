Sarbatorile zilei de 4 martie

Ortodoxe

Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel si sora sa, Iuliana



Greco-catolice

Sf. cuv. Gherasim de la Iordan



Romano-catolice

Sf. Cazimir, rege





Sfantul Cuvios Gherasim de la Iordan este pomenit in calendarul crestin ortodox la 4 martie.



Nascut in Licia (Asia Mica), Sfantul Gherasim a intrat de tanar in monahism, retragandu-se in pustiul Tebaidei din Egipt.



Dupa o vreme s-a intors in Palestina, in timpul imparatului Teodosie cel Tanar (408-450), si s-a salasluit in pustia Iordanului,…