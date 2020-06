Sarbatorile zilei de 4 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele de Paști vor avea loc fara enoriași, iar sfințitul cozonacilor și a oualor roșii in biserica sau in curtea bisericii vor fi interzise. Declarația a fost facuta de catre șeful statului, Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune N4. "Ce ține de Sarbatorile de Paște noi avem…

- Sarbatorile pascale din acest an sunt cu mult diferite fața de cele din anii trecuți, din cauza pandemiei de coronavirus din lume. Astfel, noile reglementari impuse in noaptea de Inviere nu permit participarea credincioșilor la slujbe, și nici sa ia Lumina.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…

- OrtodoxeSf. Cuv. Nichita Marturisitorul si Ilirie(Denia Acatistului Bunei Vestiri)Greco-catoliceSf. cuv. Nichita MarturisitorulRomano-catoliceSs. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt ISfantul Cuvios Nichita Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 aprilie.Sfantul Nichita s-a nascut in Cezareea…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, le-a cerut duminica aceasta credinciosilor sa nu se duca la biserici din cauza riscului de propagare a coronavirusului, informeaza EFE. „Sa ne abtinem sa mergem la biserica. N-as fi spus niciodata asa ceva daca nu am fi avut exemplul surprinzator si sfant…

- La 25 martie, Biserica dreptmaritoare praznuieste Buna Vestire, una din sarbatorile mari inchinate Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu, zi de mare bucurie duhovniceasca.De demult, in Paradis, printr-o femeie a intrat pacatul in lume. La "plinirea vremii", tot printr-o femeie, pacatul ...

- Astazi, in prima duminica din Postul Mare, cunoscuta si sub numele de Duminica Ortodoxiei, la biserica "Sfantul Gheorghe" din localitatea Dobrobir Deal, Arhiepiscopul Tomisului a tinut un cuvant de invatatura dupa Taina Sfantului Maslu. In aceasta biserica a fost adusa spre cinstire o copie a icoanei…

- OrtodoxeSf. Ier. Marturisitori Teofilact, episcopul NicomidieiDuminica intaia din PostGreco-catoliceDuminica 1 din Post. Sf. ep. Teofilact al NicomidieiRomano-catoliceDuminica a 2-a din PostSf. Ioan al lui Dumnezeu, calug.Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul, episcop al Nicomidiei, este pomenit in…