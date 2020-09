Sarbatorile zilei de 3 septembrie

Ortodoxe

Sf. Sfintit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Neofit si Meletie de la Manastirea Stanisoara



Greco-catolice

Sf. ep. Antim; Sf. cuv. Teoctist



Romano-catolice

Sf. Grigore cel Mare, pp. inv.





Sfantul Sfintit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 septembrie.



Sfantul Antim a fost episcop al Nicomidiei in timpul imparatului Diocletian (284-305), urmand Sfantului Chiril in scaunul episcopal.



A reusit sa pastreze biserica…