Sarbatorile zilei de 11 februarie

Ortodoxe

Sf. Sfintit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora imparateasa



Greco-catolice

Sf. ep. m. Vlasie; Prima aparitie a Sfintei Fecioare la Lourdes



Romano-catolice

Sf. Fc. Maria de la Lourdes





Sfantul Sfintit Mucenic Vlasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 11 februarie.



Sfantul Vlasie a fost ales episcop in Sevastia, Capadocia, pentru viata sa blanda si dreapta, in timpul in care Biserica era prigonita.



In aceasta perioada, Sfantul Vlasie vietuia ascuns intr-una din pesterile…