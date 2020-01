Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 7 ianuarie 2020, a inceput demontarea echipamentelor din Oraselul Copiilor (roata panoramica, caruselul pentru copii, pista pentru electroscutere, figurinele tematice etc.), precum si a casutelor montate pentru comerciantii care au participat la Targul de Iarna al Iasului.Oraselul Copiilor si…

- Incepute in mod oficial pe 30 noiembrie 2019, Sarbatorile de Iarna ale Iașului au ajuns la final. Astazi, 7 ianuarie 2020, a inceput demontarea echipamentelor din Orașelul Copiilor (roata panoramica, caruselul pentru copii, pista pentru electroscutere, figurinele tematice etc.), precum și a casuțelor…

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei, soțul acesteia, principele Radu, și principesa Sofia vor petrece Craciunul și Revelionul la Savarșin, in Satul Regal, potrivit unui comunicat remis de biroul de presa al Casei regale, scrie Mediafax.Pe 22 decembrie, in intervalul orar 11.30 - 13.00…

- În perioada srbtorilor de iarn 20192020 hypermaketul Carrefour din cadrul Brila Mall va funciona dup urmtorul program0618 decembrie 2019 08221923 decembrie 2019 082424 decembrie 2019 081925 decembrie 2019 Închis26 decembrie 2019 08222730 decembrie 2019 082431 decembrie 2019 081801 ianuarie...

- N.D. Pentru ca anul acesta autoritatile locale din Ploiesti au hotarat ca, in ceea ce priveste manifestarile specifice Sarbatorilor de Iarna, partea de divertisment si distractie trebuie separata de centrul orasului, inclusiv ajunul sarbatorii Sfantului Nicolae va fi marcat in Parcul Municipal Vest.…

- Teatrul „Toma Caragiu” a comunicat programul complet al spectacolelor Sarbatorilor de Iarna de la Targul de Craciun: „Va așteptam la Targul de Craciun cu spectacole pentru toate varstele! Parcul Municipal Vest a devenit deja atracția sarbatorilor de iarna la Ploiești, pentru ca aici funcționeaza atat…

- Zilnic, vor fi curse speciale de transport in comun N. Dumitrescu Anul acesta, la Ploiesti, startul iluminatului festiv de Craciun a fost dat ceva mai devreme, de Ziua Nationala a Romaniei, dupa ceremonia militara de retragere cu torte, la ora 18.15, in prezenta a numerosi ploiesteni de toate varstele…

- Strazile din Centru au fost deja inchise si s-a inceput instalarea echipamentelor pentru carusel, masinute care se tamponeaza si o roata. Roata are 30 metri inaltime si va fi amplasata la intersectie Stefan - IC Bratianu. Aprinderea iluminatului festiv va avea loc pe 30 noiembrie, la ora 18:30. Tot…