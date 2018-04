Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera sa cumpere tot mai mult medicamente direct din farmacii, iar piata farmaceutica din Romania va avea vanzari in 2018 de pana la 50 de miliarde de lei, arata o analiza a datelor financiare ale companiilor producatoare de medicamente realizata de Keysfin.Potrivit datelor, afacerile firmelor…

- Inspectoratul General al Poliției au reținut la data de 10 martie un grup infracțional, format din doi cetațeni romani și un cetațean moldovean, suspecți de contrabanda de țigari in proportii deosebit de mari.

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Constructorul italian de masini sportive a vandut anul trecut aproape 8400 de unitati, cu 384 mai multe decat in 2016.A rezultat astfel o crestere peste asteptari a profitului net, de 34%, pana la 537 de milioane de euro, potrivit AFP.

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Un controversat ritual de purificare a cailor prin foc are loc an de an in Spania, in ajunul Sfantului Antonie, patronul animalelor. E o tradiție de 500 de ani, indragita, dar și criticata. Corespondentul nostru, Felix Damian, descrie ce se intampla acolo.

- Anul trecut, pe Autovit.ro au fost publicate peste 250.000 de anunturi noi cu masini, martie fiind luna cu cele mai multe oferte in platforma, urmata de octombrie si mai. Valoarea autoturismelor vandute in 2017 pe Autovit.ro a atins 600 milioane euro. 0 0 0 0 0 0

- Porsche a inregistrat inca un an cu vanzari record, dupa ce a livrat peste 246.000 de mașini catre clienții sai, in 2017. Porsche Macan a fost cel mai bine vandut model al constructorului german.