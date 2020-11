Sarbatoarea Tuturor Sfinților sau Luminația, este o sarbatoare creștina in care sunt sarbatoriți toți sfinții. In bisericile occidentale (Romano-Catolica, Anglicana, bisericile protestante) sarbatoarea se ține in ziua de 1 noiembrie. Ziua Mortilor In bisericile rasaritene – Ortodoxa și Greco-Catolica – prima duminica dupaRusalii este Duminica Tuturor Sfinților, echivalentul sarbatorii Tuturor Sfinților din calendarul vestic. In zonele de interferența intre lumea ortodoxa și cea apuseana, de exemplu in Banat, credincioșii ortodocși și greco-catolici au luat obiceiul de a merge la cimitir in seara…