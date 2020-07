Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Giurgiu , un microbuz a luat foc in mers si a ars in totalitate, iar cele patru persoane aflate in interior au reusit sa se autoevacueze in timp util. „In aceasta dimineata (vineri dimineata n.r.), pompierii giurgiuveni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Opt cadre medicale și opt pacienți de la secția ORL din cadrul Spitalului Județean Buzau au fost testați in aceasta dimineața pentru infectarea cu Covid 19. Testarea a avut loc dupa ce au fost mai fost confirmate in aceasta dimineața doua persoane: un medic ORL și o asistenta pe Interne. Au fost testați…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat convocarea unei sedinte de Guvern luni dimineata, pentru derularea procedurilor de instituire a starii de alerta. "Am luat decizia de convoca Comitetul National pentru Situtatii de Urgenta (luni - n.r.) la 7,30 dimineata si de a convoca sedinta de Guvern…

- Pensionarii clujeni trebuie sa iși limiteze dimineața deplasarile cu autobuzele pentru a nu aglomera mijloacele de transport in comun. Astfel, consilierii locali au aprobat o hotarare prin care pensionarii sa nu aiba voie sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun intre orele 6.30 - 08.30.Acum…

- Antrenorul Marius Sumudica a plecat, miercuri dimineata, in Turcia, unde antreneaza echipa Gaziantep FK. El a subliniat ca a plans, deoarece este afectat de faptul ca a trebuit sa plece de acasa si sa stea 14 zile in izolare in Turcia, potrivit news.ro."De multa vreme nu am mai plans atat…

- O femeie de 41 de ani, din comuna Crasna, a murit dupa ce a fost atacata de mai multi caini din rasa ciobanesc carpatin, care apartin unui cioban care ii lasase liberi, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu. "In aceasta dimineata (joi dimineata…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunsat luni ca urmeaza sa fie data o noua ordonanta militara in care sa fie schimbata perioadele de timp in care persoanele de peste 65 de ani pot iesi din casa.

- BULETIN INFORMATIV Pagube la o gospodarie din Gugesti din cauza unui scurtcircuit electric Pompieri vranceni din cadrul Detasamentului De Pompieri Focsani au fost solicitați in aceasta dimineata, in jurul orei 04:40, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din comuna Gugesti. La…