Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei din Grecia a decis in urma cu cateva zile inregistrarea societații "SOCIETATEA NAȚIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A." in Registrul utilizatorilor Sistemului Elen de Gaze Naturale (ESFA), in calitatea sa de terța parte. Fii la curent cu cele…

- Tragedie cu romani aflați in vacanța in Grecia. Un turist roman a murit, iar alți opt au fost raniți dupa ce valurile puternice i-au aruncat pe țarm. Este o tragedie produsa din inconștiența oamenilor, informeaza Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza vineri cetatenii romani care se afla ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se vor inregistra in perioada 12-15 august 2022, in special…

- O autostrada importanta care leaga capitala Atena de orasul port Patras, din vestul Greciei, a fost inchisa vineri circulatiei dupa izbucnirea unui incendiu in apropiere, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marii producatori de bunuri de lux isi continua ascensiunea, compensand incetinirea vanzarilor in China cu cresteri in Europa si SUA, intr-un sector unde isi permit sa majoreze preturile fara sa piarda din clienti, neafectati de situatia economica mondiala incerta, transmite Reuters. Fii la…

- Curtea Suprema a Greciei a autorizat miercuri restituirea petrolului iranian confiscat la cererea Statelor Unite dintr-un petrolier sub pavilion rusesc, miza unei confruntari de mai multe luni cu Iranul, a indicat miercuri o sursa judiciara, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cristian Ghinea il acuza pe ministrul Caciu ca manipuleaza cifrele privind deficitul: „arata veniturile, dar nu și cheltuielile, ascunde datoriile. Cam așa a intrat Grecia in probleme”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la lucrarile Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, ca Europa va trece printr-o perioada extrem de dificila pentru ca este vulnerabila, atat din punct de vedere economic, cat si social, anunța agerpres. Fii la curent…