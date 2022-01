Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Pasarea Colibri s a format in anul 1992, cand la un spectacol al lui Mircea Baniciu, la Ramnicu Valcea, in preajma sarbatorilor de iarna, in timpul recitalului sau, au intrat pe scena Florian Pittis si Mircea Vintila sa l acompanieze.Grupul s a format cu ocazia unui festival de muzica, unde…

- Laszlo Farkas a murit la 51 de ani intr-un accident de mașina pe data de 4 decembrie, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens. Accidentul care i-a rapit viața solistului și cel care s-a numit printre fondatorii trupei Quo Vadis a avut loc pe Drumul National 56, la intrare in Timisoara.

- Barbatul care a murit in urma unui grav accident de circulație produs in aceasta dupa-amiaza pe Calea Șagului din Timișoara era Laszlo Farkas, unul din fondatorii formației Quo Vadis. Acesta a implinit, la inceputul lunii noiembrie, 51 de ani. Cu 30 de ani in urma, in 1991, artistul a pus bazele formației…

- Printre „veteranii oldschool“ care se regasesc in componența formației timișorene Vest se numara și Ioan Puiu-Popa, care a facut primii pași in aceasta direcție, in urma pasiunii sale pentru dans. Nascut in 15 februarie 1956 la Timișoara, artistul a activat la-nceput in doua formații care au cantat…

- Muzicianul timișorean Laszlo Farkas, unul din fondatorii formației Quo Vadis implinește astazi 51 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Cu 30 de ani in urma, in 1991, artistul a pus bazele formației Quo Vadis alaturi de Farkas Szilamer, Borbely Szilard si Gaspar Zsolt, iar primul concert…

- Actualul basist al formației Dordeduh, Flavius Misaraș, nu face parte din gașa muzicienilor „vorbareți“. Nascut in 7 decembrie 1974, la Timișoara, Flavius a primit cadou de la parinți prima chitara bas in 1993 și a facut parte dintr-o serie de formații care au colorat viața muzicala a Timișoarei in…

- Colectivul Operei Naționale Romane din Timișoara este indurerat la auzul veștii ca o artista a plecat prematur dintre ei. Este vorba despre Lacramioara Ruxanda, membra a Corului Operei de peste 20 de ani. Din nefericire, aceasta a fost rapusa de coronavirus. Artista nu era vaccinata și s-a stins acasa,…