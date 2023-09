Stiri pe aceeasi tema

- DISPRET…Diaspora vasluiana a plecat la lucru in strainatate, iar primarul Vasile Paval a facut tot ce a putut sa boicoteze proiectul aprobat in Consiliul Local (CL) Vaslui, „August, luna Diasporei Vasluiene”. Acesta ar fi trebuit sa printeze niste afise si sa faca un banner mare in centrul orasului…

- INCREDIBIL… Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Banca, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Roșiești, banuit de comiterea unei infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. Barbatul este suspectat ca la data de 23 iulie,…

- PERICOL… Un incendiu izbucnit in aceastra seara in localitatea Tomșa, comuna Hoceni, a pus in pericol mai multe proprietați din vecinatate! Trei echipaje ale pompierilor hușeni, cu autospecialele din dotare, s-au deplasat in cel mai scurt timp la fața locului, pentru a stavili valvataia și a limita…

- Oamenii legii i-a verificat actele și au aflat ca șoferul iși are domiciliul in celalalt capat al țarii, in județul Teleorman. Intrucat dadea semne de… oboseala, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a relevat ca se urcase baut la volan. Valoarea reieșita a fost de 0,44 mg/l alcool pur…

- A fost alerta in Ploiești noaptea trecuta, dupa ce un urs a fost vazut pe strazile de la periferia orașului. In urma apelului la 112, polițiștii și jandarmii au cautat animalul in zonele in care a fost vazut, dar degeaba. Din imaginile filmate de oameni, ursul ar fi fugit din oraș. In ultima luna au…

- PRELUNGIRE AREST…Cei doi barbati, tata si fiu, din comuna Dumesti, ajunsi in spatele gratiilor, in arest preventiv, dupa ce au fost acuzati de viol, nu scapa de masura privativa de libertate. Magistratii au decis ca locul celor doi este in spatele gratiilor pentru inca, cel putin, 30 de zile. Conform…

- CREDINȚA… In curtea Episcopiei Hușilor a venit, de la primele ore ale dimineții, un numar mare de credincioși, pentru a lua parte la Sfanta Luturghie arhiereasca, prilejuita de hramul Catedrale Episcopale. Vremea placuta și atmosfera duhovineasca cu totul speciala a facut ca oamenii din toata zona Hușilor…

- CREDINȚA… In curtea Episcopiei Hușilor a venit, de la primele ore ale dimineții, un numar mare de credincioși, pentru a lua parte la Sfanta Luturghie arhiereasca, prilejuita de hramul Catedrale Episcopale. Vremea placuta și atmosfera duhovineasca cu totul speciala a facut ca oamenii din toata zona Hușilor…