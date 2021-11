Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii Parohiei Ortodoxe Frata și-au serbat ocrotitorii spirituali, pe ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Cu aceasta ocazie, s-a savarșit Sfanta Liturghie in prezența unui numar mare de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Iata zece lucruri mai puțin cunoscute despre Sfinții Arhangheli, duhuri care au vestit lumii, de-a lungul veacurilor, prezența și lucrarea Harului lui Dumnezeu:1. Ingerii sunt așezați, conform Sfintilor Parinti, in noua cete, fiecare dintre ele avand o anumita misiune de implinit in cer si pe ...

- Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este praznuit pe 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la indeplinire porunca milei și a dreptații lui Dumnezeu. Citește și: 7 Noiembrie 1983: A decedat sculptorul roman Ion Jalea, membru al Academiei Romane Sfantul Arhanghel Mihail…

- Potrivit Calendarului creștin Ortodox, in luna noiembrie sunt doua sarbatori de mare importanța, marcate cu cruce roșie, in afara de duminici. Printre acestea se numara și cea a Sfinților Mihail și Gavril. Iata cand va avea loc ziua Sfinților Mihail și Gavril. Sfinții Mihail și Gavril – cand va avea…

- 50 States, One Community este numele simbolic sub care ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, incepe o serie de vizite in comunitațile romanești din statele americane. “Vreau sa ne cunoaștem personal, indiferent de punctul cardinal al Americii in care va aflați. Vreau sa…

- Biserica Ortodoxa praznuieste Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, in fiecare an, pe 29 august. In aceasta zi, nu se bea vin rosu si nu se mananca varza. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, era descendenta a lui Aaron.…

- Calendar ortodox 29 august 2021. Sarbatoare cu cruce rosie de Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul pentru crestinii ortodocsi și catolici din intreaga lume.Calendar ortodox 29 august 2021 este o zi extrem de importanta pentru crestinii ortodocsi și catolicii care praznuiesc sarbatoarea Taierea…

- Taierea capului Sfântului Ioan Botezatorul marcheaza ziua în care Irod Antipa, unul dintre regii care dominau Galileea si Pereia, acuzat de sfânt ca pacatuieste traind cu sotia fratelui sau, a acceptat, ca rasplata pentru un dans, sa îl decapiteze pe cel care…