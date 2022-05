Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a Targului „Produs in Banat”, organizat de GAL Colinele Recaș alaturi de Auchan, MMTCG, GAL Timișoara, ADI Zurobara și GAL Timișul de Centru, se desfasoara in perioada 20-22 mai 2022 in incinta Iulius Town Timișoara, zona Iulius Expo și parcarea VIP. Pentru ca Banatul inseamna cultura și…

- EVENIMENT – ZIUA CAMPULUI va avea loc la data de 28 mai 2022, cu incepere de la ora 10, la Platforma agricola Merpano, pe drumul care leaga localitatile Sacalaz de Sanmihaiu Roman, in judetul Timis! Participa cu standuri si loturi demonstrative 30 de companii din agribusiness furnizoare de inputuri…

- FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav Un accident extrem de grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.30,…

- Trei persoane, printre care si un sugar, au decedat duminica dupa amiaza, iar alte doua sunt ranite, in urma unui grav accident rutier petrecut pe DC 212, intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis."ISU Timis a fost anuntat la ora 17:59, prin SNUAU 112, despre producerea unui accident…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Pe DJ 591 A a avut loc un accident grav intre doua autovehicule.3 persoane au decedat. O femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care se deplasa regulamentar din sensul opus de…

- Duminica, agenții din cadrul Poliției Orașului Buziaș și Poliției Municipiului Lugoj au acționat cu efective marite pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera in patru localitați din județ. Astfel, in intervalul orar 14:00-18:30, razia a vizat prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul…