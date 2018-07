Sarbatoare mare in oras. Concerte, vernisaje si Tura Licuricilor. Programul integral al Zilei Timisoarei

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarile dedicate Zilei Timisoarei debuteaza vineri, 3 august, la ora 9.30, in Piata Petru Maior din Timisoara, cu depunerea de coroane la bustul colonelului Virgil Economu, sub comanda caruia trupele armatei romane au intrat in Timisoara si au defilat in Piata Unirii la 3 august 1919. Depunerea…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an in data de 3 august. Municipalitatea a pregatit un program special de ziua orașului. Timișorenii sunt așteptați la o serie de concerte ce se vor derula in Piata Victoriei din Timisoara in perioada 3 – 5 august, incepand cu ora 19.30. Vineri, 3 august programul…

- Lidia Buble, Antonia, Alex Velea, Connect-R, Horia Brenciu și Bega Blues band vor sunt doar cateva dintre vedetele care vor urca pe scena in cadrul spectacolelor ... The post Ziua Timișoarei cu Antonia, Alex Velea și Brenciu. Vezi cine va mai urca pe scena appeared first on Renasterea banateana .

- Si in acest an, Primaria va marca momentul istoric in care a fost instaurata administratia romaneasca in Timisoara, respectiv 3 august 1919. Ziua Timisoarei vine, si de aceasta data, cu propuneri artistice atractive, urmarind sa rasplateasca asteptarile tuturor timisorenilor, prin concerte ce se vor…

- Ne pregatim sa celebram 99 de ani de la instalarea administrației romanești. Ziua Timișoarei va fi celebrata... trei zile și costa peste 100.000 euro. Vine, pentru al doilea an la rand, Antonia, dar programul include și alți artiști. The post Antonia, Velea, Connect-R, Brenciu, Vama și Phoenix, de Ziua…

- Povestea Alba Fest 2018 s-a incheiat duminica, in compania unora din cei mai ascultați artiști romani ai momentului. Sore, Feli, Alex Velea, Antonia, Inna, Carla’s Dreams și Paraziții au au asigurat un final memorabil al evenimentului Alba Fest. Mii de albaiulieni au umplut, pentru a treia seara la…

- Mircea Baniciu, Teo Milea și Amalia Gaita sunt printre artiștii care vor fi prezenți la ediția din acest an a Festivalului Artelor Timișorene. Scopul evenimentul este sa promoveze producții ale principalelor instituții și ONG-uri culturale din Timișoara, dar in special artiștii locali.

- Sub genericul ”Zilele Ramnicului – 630 de ani de la prima atestare documentara a municipiului – 20 mai 1388 – 20 mai 2018”, Primaria Ramnicu Valcea, impreuna cu partenerii sai, a pregatit o serie de manifestari diversificate si de cea mai buna calitate, care debuteaza pe 18 mai si se va finaliza pe…