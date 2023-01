Stiri pe aceeasi tema

- Steliana Sima a implinit 58 de ani și are o dorința puternica pe care o dorește implinita. Pe langa sanatate, interpreta de muzica populara iși dorește sa fie mai aproape de Dumnezeu. Aceasta considera ca nimic nu este posibil fara ajutorul Sau, iar viața ar fi mai buna daca o va trai conform acestor…

- Mama fostului președinte de stat, Igor Dodon, Galina Dodon iși sarbatorește astazi 1 ianuarie, ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, fostul șef de stat a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu intraga familie, insoțita de un mesaj de felicitare. „La Mulți Ani, mama!”, a scris Dodon.

- Sarbatoare mare in familia lui Dani Mocanu! Manelistul radiaza de fericire și se simte un barbat implinit, asta pentru ca micuții lui sunt cei care ii umple sufletul de bucurie. Fiica lui Dani Mocanu a implinit astazi doi ani, iar cantarețul i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare.

- Fiul Ozanei Barabancea a implinit 22 de ani, iar mama sa este in culmea fericirii. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu aceasta ocazie. Fanii au reacționat rapid și au lasat o mulțime de comentarii in care ii faceau cele mai frumoase urari baiatului.

- Zanni,cel care a participat la Chefi la cuțite și Splash! Vedete la apa, a marturisit in mediul online ca nu are o parere buna despre influencerii care iși afișeaza viața pe rețelele sociale. In plus, Zanni a recunoscut faptul ca nu este de acord nici cu cei care fac reclame la diferite produse doar…

- Sarbatoare mare in familia lui Bibi! Indragita artista i-a luat prin surprindere pe fanii ei de pe rețelele de socializare și a postat un mesaj emoționant pentru tatal ei, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis cantareața parintelui ei.

- Sarbatoare mare in familia artistului! Soția lui Valentin Safira, Codruța, iși sarbatorește ziua de naștere, iar fosta concurenta de la Splash! Vedete la apa a implinit varsta de 27 de ani și a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, dar și cum a fost surprinsa de partenerul ei de viața,…

- Sarbatoare mare in familia lui Alex Bodi! Chaqueline, fiica lui cea mare, iși sarbatorește ziua de naștere, iar afaceristul i-a organizat o petrecere alaturi de familia lui in Spania. Alex Bodi a postat o fotografie cu micuța lui, dar și un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale.