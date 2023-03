Stiri pe aceeasi tema

- Face ce face Cristian Stan de la Sublime Romania și mai ajunge la Piatra-Neamț cu cate un eveniment pe care te doare inima sa il ratezi. In alte vremuri, era navetist in toata regula. Soția sa, sensibila și talentata Sabina Brandușe, a fost cațiva ani actrița la Teatrul Tineretului. Iar asta nu se uita.…

- Astazi, la start de primavara, e mare sarbatoare la Școala Gimnaziala „Ion Creanga” din Bacau. Chiar in ziua in care toata țara il aniverseaza pe marele scriitor Ion Creanga, bucuria este incomensurabila la școla care ii poarta numele in Bacau, școala care astazi sarbatorește 30 de ani de la inființare.…

- Sarbatoare mare, maine, la Radio Romania Brasov FM. Studioul Teritorial Brasov al Societatii Romane de Radiodifuziune implineste, pe 1 martie, patru ani de emisie pe 93,3 FM, frecventa „Mereu la inaltime". Echipa Radio Romania Brasov FM aduce, de patru ani, pe 93,3 FM si online pe www.radiobrasovfm.ro…

- Jojo, interpreta Magdei din serialul „Clanul”, a vorbit despre noul sezon ce va incepe in curand la Pro TV, dar și despre cea mai recenta ocupație a fiului ei, Achim, in varsta de 12 ani. Vedeta mai are o fetița cu Paul Ipate, pe Zora.Fiul cel mare al Catalinei Grama este fascinat zona de IT și nu parea…

- In direct in emisiunea lui Catalin Maruța, artistul Gazi Demirel a oferit declarații despre dezastrul din Turcia. Artistul este stabilit de ani buni in Romania, insa o parte din familia sa locuiește in orașul Hatay.De cateva zile, toata lumea a lasat capul in pamant și s-a rugat spre binele victimelor…

- Horia Brenciu o sarbatorește pe soția sa, Alice Dumitrescu. Cei doi sunt casatoriți din 2014 și se iubesc necondiționat. Pentru a o surprinde astazi, el a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Costin Gheorghe și-a sarbatorit ziua de naștere cu mare fast anul acesta. Fratele Elenei Gheorghe a implinit 34 de ani și i-a avut alaturi pe toți cei dragi la petrecerea lui aniversara. Fostul concurent de la „Splash! Vedete la apa” a primit doua torturi, iar iubita și fiica lui au fost mereu langa…

- Jojo este o mama care nu rateaza nicio ocazie de a le oferi copiilor ei amintiri de neuitat, iar aniversarea acestora este un eveniment important in familia actriței. Fetița vedetei și a partenerului ei, Paul Ipate, va implini 6 ani in curand, iar pregatirile pentru petrecerea ei deja au inceput.