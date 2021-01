Stiri pe aceeasi tema

- Doru Todoruț și soprana Irina Baianț s-au desparțit anul trecut, dupa ce artistul o ceruse pe vedeta in casatorie. Astfel ca, sarbatorile de iarna au fost altfel pentru interpret. „De Craciun mi-am luat fetițele și am plecat la familia mea din Timișoara, ne-am distrat de mama focului. Au fost primele…

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. In cadrul emisiunii Andreei Mantea (34 de ani), Trairi alaturi de Andreea Mantea, Oana a facut mai multe declarații emoționante. Una dintre cele mai emoționante dezvaluiri a fost…

- Chiar daca a decis sa se retraga din lumea reflectoarelor și sa se dedice vieții de familie, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Andreea Popescu in plina zi! Vedeta a ales sa petreaca timpul cu soțul și fiul ei, dar nu a uitat nici de socrii!

- Claudia Patrașcanu iși striga disperarea pe rețelele de socializare! Artista nu s-a mai putut abține și le-a spus celor din mediul online ca familia lui Gabi Badalau o amenința ca ii va lua copii! Cantareața cere ajutorul tuturor și aduce acuzații grave la adresa fostului soț și a surorii acestuia,…

- Claudia Patrașcanu, apel disperat, dupa ce familia fostului sau soț i-ar face probleme. Cantareața susține, nici mai mult nici mai puțin, ca familia Badalau o vrea moarta. Claudia Patrașcanu a fost casatorita cu Gabi Badalau, fiului fostului politician Nicolae Badalau. Cantareața are doi copii cu fostul…

- Cristiano Ronaldo este implinit atat in plan profesional, cat și pe plan personal. Cele mai importante trofee le are are acasa: o logodnica superba și patru comori cu care se mandrește pe conturile de socializare.

- In urma cu ceva timp, CRBL și-a luat familia și s-a mutat in Spania, in speranța ca va face cariera muzicala peste hotare. Daca pana acum au venit destul de des in Romania, din luna septembrie, artistul, soția și fetița lor s-au mutat definitiv in Spania. Fostul concurent de la Asia Express are planuri…

- Cand v-am spus ca luna noiembrie vine cu vești bomba nu ne-ați crezut! Ramona Olaru și Cuza de la ”Noaptea Tarziu” s-au impacat! Deși și-au trimis sageți subtile și pline de venin in mediul online, in realitate, cei doi nu pot sta desparțiti nicio secunda unul de celalalt! ”Porumbeii” au fost surprinși…