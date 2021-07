Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție de urgența dupa ce un barbat de 34 de ani a fost lovit in abdomen de artificiile folosite la o petrecere privata, in Dolj. Tanarul este in stare grava și a fost adus cu un elicopter SMURD la Spitalul Floreasca din Capitala.

- De la bal la spital! Așa s-a intamplat și in Dolj dupa ce patru persoane au fost grav ranite dupa ce au participat la un eveniment privat unde s-au folosit artificii. De asemenea, un barbat a ajuns chiar pe masa de operații, suferind o intervenție chirurgicala in urma acestui incident. Oamenii legii…

- Trei barbați din județul Mureș au fost atacați de urs vineri seara, pe munte, in zona unei stane aflata la granita dintre judetele Harghita si Suceava. Se pare ca ursul ar fi atacat o vaca intr-o pașune, iar cei trei, inarmați cu bate, au mers sa sperie animalul. Unul dintre barbați, un cioban in varsta…

- Sfarșit tragic pentru un preot din Salaj! Barbatul a decedat pe loc intr-un accident cumplit, dupa ce mașina lui a fost spulberata de pe șosea de un camion. Din pacate, soția lui Anton Cristian Biru a suferit și ea rani grave și a fost transportata de urgența la spital. Iata cum s-a produs nenorocirea…

- Un tanar de 20 de ani a murit si alti doi tineri, prieteni de-ai sai care il insoțeau, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabusit 150 de metri in zona localitatii clujene Muntele Rece. Iata cum s-a intamplat intreaga tragedie!

- Un polițist din Constanța, Alexandru D, in varsta de 26 de ani, originar din județul Dolj, ofițer in cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța (IPJ), cu gradul profesional de inspector de poliție, a fost reținut, marți, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Polițistul…

- Un accident tragic s-a petrecut in Dolj! Un tanar de numai 27 de ani și-a gasit sfarșitul, dupa ce a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. Din pacate, potrivit primelor informații aparute in presa, baiatul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuri, stingandu-se din viața cateva…

- Caz cutremurator la Galați. Un bebeluș de numai o luna a ajuns in stare extrem de grava la spital, cu numeroase rani la cap. Tatal susține ca l-ar fi ranit din greșeala, in somn, pentru ca dormeau in același pat.