Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe locul 2 în Liga 1, Rapid București a pierdut surprinzator în etapa a noua. Ilie Poenaru a reușit sa puna capat seriei de șapte meciuri fara victorie (șase înfrângeri și o remiza) a echipei Gaz Metan Mediaș și s-a impus pe Arena Naționala, scor 2-1.Yuri ('7)…

- In ziua de 15 Septembrie 1521 a incetat din viața Neagoe Basarab (n.cca.1459), domn al Țarii Romanești (1512-1521), ctitor al Bisericii episcopale de la Curtea de Argeș. Neagoe Basarab a facut donatii generoase manastirilor ortodoxe (in Tara Romaneasca si in toate tarile din Balcani), iar in timpul…

- FCU Craiova a terminat la egalitate cu Farul Constanta, scor 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii I. Gazdele au deschis scorul imediat dupa pauza (48), prin Claudiu Balan (48), care a profitat de o ezitare a apararii constantene, dupa o minge pierduta de Alexi…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Rezultatele inregistrate: Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30 CS U Craiova – Gaz Metan Mediaș 1-0 Ora 21.30…

- „Cu cat vom fi mai atașați de sfinți, in aceeași masura vom fi ocrotiți de ei și la adapost de toate necazurile și suferințele noastre”, a spus Mitropolitul Irineu de sarbatoarea Sfantului Nifon la Catedrala din Craiova. Parintele Mitropolitul a subliniat ca Sfantul Nifon a invațat din frageda…

- Expozitia de fotografie ''Curtea de Arges - retrospectiva'', cu imagini din arhiva istorica AGERPRES, a fost vernisata, joi, in Sala Basarabilor de la Muzeul Municipal Curtea de Arges. Expozitia cuprinde 30 de imagini din Curtea de Arges, cele mai vechi, in care…

- OrtodoxeSf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mc. Evplu, arhidiaconulGreco-catoliceSf. m. Euplu; Sf. Clara de AssisiRomano-catoliceSs. Clara, fc.; Suzana, m.Sfantul Nifon, patriarh al Constantinopolului, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 11 august.Sfantul Ierarh Nifon s-a…

- In calendarul ortodox, pe 10 august 2021, este praznuit Sfantul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul. Sfantul Laurențiu a fost arhidiacon și avea grija de saracii din Roma. Impreuna cu alți diaconi imparțea lucruri oferite de credincioși pentru cei cu lipsuri mari. Sfantul Mucenic Lavrentie, pomenit in calendarul…