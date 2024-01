Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei din 19 ianuarie 2024 - Sf. Cuv. Macarie cel Mare si Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. EufrasiaOrtodoxe Sf. Cuv. Macarie cel Mare si Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia Greco-catolice Sf.…

- Biserica Ortodoxa praznuieste astazi, 25 noiembrie, sarbatoarea cu cruce neagra Sfanta Mucenita Ecaterina. Sfanta Mucenita Ecaterina s-a nascut in Alexandria, pe vremea imparatului Maximinus, in anul 305. Cunoscuta ca fiind o provincie a cunoasterii, Alexandria este locul in care Sfanta Ecaterina primeste…

- Biserica Ortodoxa praznuieste astazi, 25 noiembrie, sarbatoarea cu cruce neagra Sfanta Mucenita Ecaterina.Sfanta Mucenita Ecaterina s-a nascut in Alexandria, pe vremea imparatului Maximinus, in anul 305. Cunoscuta ca fiind o provincie a cunoasterii, Alexandria este locul in care Sfanta Ecaterina primeste…

- La Manastirea Neamt, pe 15 noiembrie a fiecarui an, este pomenit staretul ucrainean Paisie, canonizat la asezamantul monahal din muntii Stanisoarei, care este cel mai vechi si mai mare din Moldova.

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, 21 octombrie, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…