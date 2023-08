Stiri pe aceeasi tema

- Gandul zilei„Rugaciunea este maica și imparateasa peste toate faptele bune și aduce in sufletul nostru dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Ea unește și lipește pe om de Dumnezeu și il face un duh cu El.” – Parintele Ilie Cleopa.Știai ca?Ceasurile sunt patru slujbe relativ scurte din cadrul randuielii…

- Viața pamanteasca a Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu a fost invaluita intr-o negraita taina. Aflam, din Sfanta Tradiție, ca la varsta de trei ani a fost dusa de catre Arhiereul Zaharia la Templul din Ierusalim, unde a petrecut in tainica rugaciune și contemplare pana la varsta de cincisprezece ...

- Pompierii romani „au fost divinizați” dupa ce au participat la stingerea marilor incendii din Evia, scrie portalul de știri News Beast, care spune povestea unui tanar pompier roman devenit viral pe Tik Tok, unde a postat mai multe imagini din peninsula elena.„Mulțumim prietenilor noștri din Romania!”,…

- Horoscopul zilei de 25 iulie 2023. Gemenii au de luat o decizie importantaHoroscopul zilei de 25 iulie 2023 spune ca nativii din zodia Gemenilor au de luat o decizie importanta. Acești nativi trebuie sa invețe sa-și puna propria fericire pe primul loc. Este o perioada mai dificila pentru zodiile…

- Sarbatorile zilei de 25 iulie - Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu/ Sfintii de la Sinodul al V-lea/ Sf. Olimpiada și EupraxiaOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Cod galben de ploi torențiale și grindina in vestul, nord-vestul și centrul țarii: tunete extrem de puternice…

- Ea viaza in Ceruri și vede neincetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uita nici pe noi, sarmanii, și acopera cu milostivirea ei tot pamantul și toate noroadele.Ah, daca am ști cum iubește Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu​ pe toți cei ce pazesc poruncile lui Hristos și cat ii este de mila și se ...

- Una dintre cele mai frumoase și distinse vedete din Romania s-a casatorit in mare secret in sfarșitul de saptamana ce tocmai a trecut. Prezentatoarea TV a spus marele DA in fața ofițerului starii civile, acum 6 luni, iar acum s-au cununat in fața lui Dumnezeu. Nunta fabuloasa a avut loc in Grecia. Despre…

- Sarbatorile zilei de 23 mai - Sfantul Mihail Marturisitorul/ Sfanta Maria lui Cleopa, ruda a Maicii DomnuluiOrtodoxeSf. Ier. Mihail Marturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosita Maria lui CleopaGreco-catoliceSf. cuv. ep. m. MihailRomano-catoliceSf. Dezideriu, ep. m.Sfantul Ierarh Mihail Marturisitorul,…