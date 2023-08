Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit din intamplare ruinele Teatrului lui Nero pe malul vestic al raului Tibru, langa Vatican, transmite miercuri agentia italiana ANSA, conform Agerpres.Locul unde s-ar fi putut afla acest teatru a fost un mister pana acum. Ruinele au fost descoperite intamplator, cu ocazia unor…

- Maine, pe data de 29 iunie, este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. In aceasta zi de joi care urmeaza se sarbatoresc Sfinții Petru și Pavel. Credincioșii ortodocși ar trebui sa știe ce nu au voie sa faca in aceasta zi de sarbatoare. Iata care sunt tradițiile și obiceiurile pentru ziua…

- Piatra de temelie pentru o noua biserica in stil maramureșean a fost pusa in weekend-ul trecut de catre oficialii Episcopiei Maramureșului și Satmarului. Astfel, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului, a pus, cu binecuvantarea Preasfintitului…

- Rusalii le sau Cincizecimea este sarbatorita anual, la 50 de zile dupa Invierea Domnului, iar aceasta este foarte importanta pentru credincioși, fiind respectata de toți oamenii. Rusaliile se sarbatoresc la 50 de zile dupa Invierea Domnului, astfel aceasta nu are o data fixa. Aceasta mare sarbatoare…

- Inalțarea Domnului – Ziua in care sunt pomeniți eroii. Semnificații și tradiții. Credincioșii se saluta cu ”Hristos S-a Inalțat” Calendar ortodox 2023: Inaltarea Domnului (Ziua Eroilor) este sarbatorita in acest an in 25 mai, la 40 de zile de la Invierea Domnului (Sfintele Pasti). Biserica sarbatoreste…

- Ziua cinstirii Sfinților Imparați și intocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena, a adus bucurii duhovnicești in suflete tuturor celor prezenți duminica, 21 mai 2023, in Parohia Straja II, prin primirea arhiereștii binecuvantari, dar și prin inchinarea la icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului…

- Mulți ii sarbatoresc an de an, dar mai puțini știu cine au fost Sfinții Imparați. Biserica Ortodoxa ii cinstește in randul celor mai mari sfinți, numindu-i „intocmai cu apostolii”. Constantin s-a nascut in anul 272 și a fost fiul lui Constanțiu Chlor și al Elenei. In vremea cand Constantin ajunsese…

- SARBATOARE… Un simpozion științific, un turneu de șah, dar și un spectacol cu artiști indragiți vor fi reperele celor doua zile de sarbatoare pe care Primaria comunei Dranceni le pregatește cu prilejul hramului satului Rașești. In mod tradițional, Ziua Satului Rașești este pe 21 mai, de Ziua Sfinților…