La 4 luni și jumatate de la o noua operație la genunchi, Sarah Dumitrescu, fiica impresarului Anamaria Prodan, a revenit. A jucat pentru naționala de baschet a Romaniei, la Jocurile Francofoniei. La competiția care a avut loc in Kinshasa, in Republica Democrata Congo, Romania a terminat pe locul 7, dupa ce a invins țara gazda, 64-38, in meciul pentru locurile 7-8. ...