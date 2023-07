Curg lacrimile de crocodil dupa ”bietul Hellvig”… Cel care ar fi parasit cu fruntea sus conducerea Serviciului Roman de Informații… Și care ar fi gata sa se sacrifice pe altarul politic, prin acceptarea funcției de secretar general al Partidului Național Liberal… Omul pentru care insuși noul Rege Charles ar fi venit special la București pentru […] The post SARACUL HELLVIG… A PLECAT MILIARDAR! first appeared on Ziarul National .