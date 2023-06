Stiri pe aceeasi tema

- Hondurasul si-a inaugurat duminica ambasada in China, dupa ce in cursul acestui an a rupt relatiile diplomatice cu Taiwanul, transmite Reuters, preluand media de stat de la Beijing. CITESTE SI Cea mai mare companie de aparare din Germania face bani frumoși pe seama razboiului din Ucraina 08:24…

- Prima tranșa promisa de Comisia Europeana fermierilor romani pentru pierderile generate de importurile de cereale din Ucraina inseamna cam 5 bani pe kilogramul de grau depozitat, in timp cea de a doua nu se mai aude nimic. In sector, tensiunea este maxima, iar agricultorii vor sa iasa iar la proteste.…

- Statutul de proprietar de locuinta, eventual la varste cat mai mici, nu mai este atat de ravnit de tinerii Generatiei Z, cei nascuti dupa 1997, cel putin in randul celor cu studii superioare, scrie Ziarul Financiar.Peste 95% dintre romani au propria locuinta, arata datele Eurostat, Romania adjudecandu-si…

- G7, Uniunea Europeana si Australia au convenit sa impuna un plafon de pret de 60 de dolari pe baril titeiului rusesc pe mare si, de asemenea, sa stabileasca o limita superioara de pret pentru produsele petroliere rusesti, pentru a priva Moscova de venituri in urma invaziei sale in Ucraina. G7 va intensifica…

- Adina Valean i-a inmanat simbolic miercuri, lui Sorin Grindeanu, in Portul Constanta, doua documente care atesta cele doua granturi in valoare de aproape 60 de milioane de euro, oferite de Comisia Europeana – Directoratul de Transport, unul pentru prima faza a infrastructurii de cale ferata de intrare…

- Criza legata de cerealele ieftine din Ucraina și sprijinul economic insuficient din partea Uniunii Europene ar putea genera o creștere a antipatiei fața de UE și chiar un Roexit, susține Cozmin Gușa. „Uniunea Europeana a fost complicele companiilor americane care și-au facut profitul in toata Europa,…

- Asociația Forța Fermierilor, intr-o nota emisa presei, reitereaza susținerea agricultorilor din Polonia, Romania și Bulgaria, care protesteaza impotriva dezechilibrarii substanțiale a piețelor agricole regionale și invaziei de dumping a materiei prime agricole din Ucraina. Fermierii din Moldova sint…

- “Urgent ar fi ca daca Polonia a interzis sau Ucraina a suspendat exporturile catre Polonia, in situatia aceasta cerealele vor veni mai mult catre Romania. Daca Ungaria inaspreste conditiile de intrare in tara, Polonia le-a interzis o perioada, va dati seama ca doar Romania a ramas. Pe langa fluxurile…