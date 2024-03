Biroul pentru Imigrari: Activitati din ultimele 72 de ore

Stire de presa Bucuresti, 14 martie 2024 ACTIVITATI DESFASURATE DE POLITISTII DE IMIGRARI IN ULTIMELE 72 DE ORE In perioada 11 13 martie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 1.350 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca si au fost aprobate alte 1.422 de astfel de documente.… [citeste mai departe]