- Presedintele clubului de fotbal Rapid Bucuresti, Daniel Niculae, a afirmat, luni, la Arena Nationala, ca in opinia sa capitanul echipei, Cristian Sapunaru, nu are de ce sa fie suspendat in urma incidentelor de la finalul partidei cu FCU Craiova, de la Targu Jiu, in etapa a 10-a a Superligii.…

UTA Arad a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-1 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii de fotbal.

Tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Europa Conference League, ultima runda inaintea fazei grupelor, a avut loc marți la Nyon, a anunțat Federația Romana de Fotbal.

Clubul de fotbal Academica Clinceni, retrogradat la finalul sezonului precedent din Liga I, a fost sanctionat, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, cu excluderea din toate competitiile organizate de FRF, LPF si AJF, anunța agerpres.

- Cele mai importante peluze ale echipelor de fotbal din țara au trimis o scrisoare deschisa, dupa ce a fost anunțat un meci amical intre naționalele U18 ale Ungariei și ținutului secuiesc. Peluzele cer Federației Romane de Fotbal și Guvernului Romaniei ”sa nu permita disputarea acestui meci, fiind…

Liderii SUA au anunțat ca vor trimite in Ucraina inca patru sisteme de rachete de artilerie HIMARS, potrivit CNN.

Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Marius Croitoru, a fost suspendat doua jocuri si amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii, anunța agerpres.

Clubul de fotbal FCU Craiova 1948 a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, transferul jucatorului francez Yassine Bahassa, care a evoluat sezonul trecut la Quevilly Rouen, grupare din esalonul secund al Frantei.