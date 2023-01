Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele FRF, spune referitor la situația lui Mirel Radoi, acceptat ca selecționer fara sa aiba carnet de antrenor, ca „aceasta este interpretarea folosita in acel moment”. Context: Prin intermediul directorului Școlii Federale de Antrenori, Lucian Burchel, Federația…

- Azi, la Comisia de Disciplina a FRF a avut loc un termen in procesul lui Mihai Pintilii, angajat ca antrenor la FCSB deși nu are licența. Anterior termenului, Gigi Becali l-a criticat pe Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori, cel care l-a reclamat pe fostul mijlocaș. Dupa ce Burchel i-a facut plangere…

- Ilie Dumitrescu a analizat situația de la FCSB și s-a revoltat cand a aflat ca Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din Romania, i-a facut plangere lui Mihai Pintilii, cel care conduce antrenamentele roș-albaștrilor. Fostul internațional a ridicat tonul in direct, fiind deranjat de posibilitatea…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a ironizat pe Lucian Buchel, șeful Școlii Federale de Antrenori. Dupa ce FCSB a plecat in Antalya fara Leo Strizu, antrenorul din acte, Lucian Burchel i-a cerut lui Gigi Becali sa il trimita pe acesta in cantonament. Ulterior, dupa reufuzul patronului de la FCSB,…

- FRF s-a contrazis in ultima luna și jumatate in legatura cu situația lui Marius Croitoru (42 de ani). Școala de Antrenori nu-l considera tehnician, fiindca el are carnet luat in Moldova, unul nerecunoscut in Romania. Dar aceeași instituție i-a cerut 850 de lei, taxa anuala pentru antrenorat, și i-a…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, l-a avertizat pe Lucian Burchel (58), directorul Școlii Federale de Antrenori, ca are informații care vor produce un „cutremur mai tare decat cel din '77”. FCSB continua „meciul” cu directorul Școlii Federale de Antrenori, Lucian Burchel, cel care…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa roș-albastra și despre ce ar urma privind banca tehnica. Dupa ce inițial a spus ca FCSB cauta un nou antrenor, dupa ce Leo Strizu nu a fost luat in cantonament, MM Stoica spune ca principalul din acte al roș-albaștrilor…

- Rețelele sociale s-au umplut in week-end de glume și meme-uri legate de știrea, care ulterior s-a dovedit falsa, privind presupusa participare a miliardarului american Elon Musk la o petrecere de lux la Castelul Bran. Informația inițiala a plecat de la un tabloid online și preluata apoi de mare parte…