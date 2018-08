Şaptezeci de noi cazuri de rujeolă înregistrate în ultima săptămână în Bucureşti şi în 16 judeţe Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei este 14.924, din care 59 de decese.



In ultima saptamana au fost raportate 70 de cazuri nou confirmate, in 16 judete si in Bucuresti.



Cele mai multe cazuri noi - 24 - au fost inregistrate, in ultima saptamana, in judetul Iasi, in timp ce in Neamt au fost confirmate 24 de cazuri . Alte sapte cazuri s-au inregistrat in Buzau, sase cazuri au fost diagnosticate in Constanta, in Bihor au fost confirmate cinci cazuri, iar in Galati s-au inregistrat doua cazuri noi de rujeola. Cate un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna,…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.701 de la inceputul epidemiei,…

- Ploile torentiale au creat probleme in douazeci de judete si in Bucuresti, apa inundand sute de curti, case, anexe si subsoluri. Zeci de copaci au fost doborati de vant, iar pompierii au intervenit pentru degajarea lor. 14 persoane surprinse de ape au fost salvate, iar un adolescent lovit de fulger…

- Un bebelus de 11 luni din judetul Borosani a murit din cauza rujeolei, acesta fiind cel de-al 57-lea deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, au anuntat, vineri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor…

- Acțiunea a vizat municipiul București și județele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si Vaslui, pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea faptelor…

- Daniel Horodniceanu, despre operațiunea Ziua Z. Procurorul-șef al DIICOT a afirmat ca operațiunea Ziua Z, in cadrul careia peste 200 de descinderi au avut loc in 28 de județe și in București, reprezinta un semnal dat gruparilor de crima organizata. Procurorul-șef al DIICOT, care ar putea fi inlocuit…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 238 de perchezitii in Bucuresti si pe raza a 28 de judete, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. La data de 16 mai a.c., politisti din cadrul Directiei de Combatere…

- Perchezitii DIICOT in Bucuresti și 28 de judete. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) efectueaza, miercuri dimineata, pe 16 mai, 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un numar de 227…