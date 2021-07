Șapte zimbri masculi au fost relocați din Germania în România Prima relocare de acest fel din Europa, doar cu masculi de zimbru, a avut loc pe 30 mai in locul cunoscut ca Magura Zimbrilor, din Banatul Montan. Cele 7 exemplare au sosit din Germania prin proiectul LIFE RE-Bison și vor contribui la diversitatea genetica a populație de zimbri din libertate. Transportul a fost pregatit de WWF Romania, Rewilding Europe și rezervațiile din Germania de unde provin zimbrii: Donaumoos, Bad Berleburg, Neumunster, Bielefeld. Decizia relocarii exemplarelor a fost luata in urma unui process de selecție complex și a consultarilor cu grupul de specialiști IUCN (IUCN SSC… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

