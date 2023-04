Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune intre un tren de marfa și trenul de pasageri plecat de la Atena spre Salonic s-a produs in seara zilei de marți, 28 februarie, in zona orașului Larissa (centrul Greciei). Un bilanț, tot provizoriu, de miercuri anunța 86 morți și peste aproape 90 raniți. Operațiunile de salvare la care sunt…

- Un accident feroviar cu urmari grave s-a produs in urma cu cateva ore in Grecia. Cele mai recente informații indica faptul ca sunt peste 30 de decese și zeci de persoane ranite. Operațiunile de salvare sunt in plina desfașurare. Cel puțin 32 de oameni au murit și peste 85 au fost raniți, potrivit CNN.…

- Operațiunile de salvare continua in Turcia, insa, la șase zile de la cutremurele de luni, echipele de intervenție se tem ca sunt mai degraba operațiuni de recuperare. Intervențiile din sudul Turciei sunt perturbate și de inrautațirea situației de securitate. Sambata, doua grupuri de salvatori germani…

- Peste 4.300 de oameni au murit, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. Temperaturile extrem de scazute, zapada și ploaia au impiedicat eforturile de cautare a supraviețuitorilor in timpul nopții in…

- In urma tragicului eveniment autoritațile locale au trimis peste 1.300 de persoane in ajutorul oamenilor prinși sub nameți. Aceștia au sapat un tunel pentru a scoate victimele.At least eight people were killed in an #avalanche in the city of Linzhi in Southwest China\"s #Tibet region. pic.twitter.com/5OnvUT7Rv4…

- Bilantul unei avalanse care a lovit saptamana aceasta o sosea din muntii Tibetului (sud-vestul Chinei) a crescut la 28 de morti. Operatiunile de cautare si salvare sunt incheiate in prezent, a anuntat agentia de presa Xinhua.

- Saptesprezece persoane si-au pierdut viata si 22 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, a informat presa de stat, relateaza AFP. „Accidentul a facut 17 morti, 22 de persoane au fost ranite, ranitii au fost transportati la spital”, potrivit canalului…