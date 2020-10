Șapte simptome mai puțin obișnuite ale infecției cu coronavirus In urma unui raport intocmit de mai mulți specialiști de la Universitatea din Indiana, exista și simptome mai puțin obișnuite ale infecției cu SARS-CoV-2, iar mai jos va prezentam șapte dintre acestea, potrivit bgr.com : Un nou trend in turism: Se cumpara tot mai multe ”vacanțe catre nicaieri” Herpesul Buze crapate sau uscate Tinitus (zgomot in ureche) Leziuni la nivelul gurii Mirosuri neobișnuite „Pete plutitoare” pe masura ce ochiul se mișca Pierderea temporara a cunoștinței cauzata de scaderea tensiunii arteriale Jumatate de miliard de dolari pentru un tratament pentru Covid-19 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

