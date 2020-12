Șapte persoane ucise pe stradă de un bărbat care ataca a întâmplare oameni Cel puțin șapte persoane au murit și mai multe au fost ranite in orașul Kaiyuan din China, dupa ce un barbat a inceput sa atace intamplator oameni pe strada cu un cuțit. Șapte persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite in atacul din micul oraș al provinciei Liaoning. Presa chineza scrie ca polițiștii au arestat un barbat in acest caz, dar nu exista informații cu privire la motivul care l-a determinat pe acesta sa comita faptele. Atacurile de o asemenea violența sunt destul de rare in China, insa s-au mai produs in ultimii ani, fiind comise de persoane cu boli psihice sau oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

