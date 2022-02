Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise intr-o o explozie, urmata un incendiu, in sudul Franței. Ministrul de Interne a mers la locul tragediei, langa Perpignan, in timp ce cautarile printre daramaturi continua.

- Nu mai putin de 874 de vehicule au fost incendiate de revelion in toata Franta, informeaza CNN . Potrivit autoritatilor numarul masinilor afectate este in scadere fata de anii precedenti, iar 441 de persoane au fost audiate in acest caz. Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a precizat ca numarul…

- Explozia a avut loc la o pensiune din centrul orașului, mai exact din cartierul Maraști. In urma incendiului, o femeie a fost gasita carbonizata, iar alte doua au fost transportate la spital cu rani grave. In acest moment, la fața locului intervin 30 de pompieri cu 3 autospeciale de stingere și o platforma…

- Ministrul de Interne al Franței, Gerald Darmanin, și-a anulat discuțiile cu omologul sau britanic, Priti Patel (foto, dreapta), in contextul recentei tragedii in care zeci de migranți plecați ilegal din Calais s-au inecat incercand sa traverseze Canalul M

- Tragedie de proporții la o fabrica de motoare pentru rachete din Serbia. Explozia s-a produs intr-un depozit al cladirii de la periferia capitalei sarbe, Belgrad. Din nefericire, pentru doua persoane totul a fost fatal, astfel ca a fost constatat decesul. Totodata, peste 16 angajați au fost raniți in…

- Cel puțin 45 de persoane au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunța autoritațile locale.Tragedia a avut loc dupa ora locala 02:00 (00:00 GMT), in apropiere de satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de Digi24.