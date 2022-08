Sapte orase britanice sunt finaliste in procesul de selectie a gazdei urmatoarei editii a Eurovision care, din cauza invaziei ruse, va fi desfasurata in Marea Britanie in numele Ucrainei, a anuntat vineri, 12 august, BBC, conform AFP și Agerpres. Cele sapte finaliste care si-au exprimat dorinta de a gazdui celebrul... The post Șapte orașe din Marea Britanie se lupta sa gazduiasca Eurovision 2023. Londra nu e luata in calcul appeared first on Tabu .