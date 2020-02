O locuitoare a raionului Ialoveni a fost condamnata la 16 ani inchisoare si obligata sa achite in folosul statului cheltuieli judiciare, legate de extradarea sa, in suma de 33 mii de lei. Verdictul a fost dictat dupa ce Procuratura municipiului Chisinau i-a demonstrat vina in comiterea traficului de persoane si copii.