- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Naidaș au desfasurat actiuni specifice in zona de competenta, pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale. In urma activitatilor desfasurate au fost depistati șapte cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania,…

- Sapte cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, beneficiind de ajutorul unui roman, au fost descoperiti de politistii de frontiera din Naidas - Caras-Severin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sapte barbați din India au incercat vineri, 16 decembrie, sa traverseze ilegal frontiera dintre Serbia și Romania, pe jos, ajutați de un roman, dar au fost descoperiti de politistii de frontiera din Naidas - Caras-Severin, a relatat Agerpres.„Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche au prins 13 cetateni turci care au trecut ilegal granita din Serbia in Romania, fiind asteptati de cinci soferi romani pentru a fi preluati, informeaza, vineri, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat sapte cetateni din Turcia, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, potrivit Agerpres.In data de 14 decembrie, ora 16,40, politistii de frontiera…

- Deși aproape in aproape 100% din cazuri migranții prinși ca incearca sa treaca ilegal frontiera Romaniei se indreapta spre vest și Uniunea Europeana, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timiș, au depistat ieri șapte cetateni din Turcia, solicitanti…

- Polițiștii de frontiera din Giurgiu au prins opt cetațeni sirieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunși intr-un loc special amenajat al unui microbuz, printre marfa transportata.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni afgani care au trecut ilegal frontiera in Romania din tara vecina. In ziua de 17.11.2022, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru…